Silopili esnaftan öğrencilere sürpriz

Şırnak'ın Silopi ilçesinde esnaf, genç yıldızlar futbol müsabakalarında birinci olan Çalışkan İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine yemek ısmarladı.

Sosyal medyada ilçe birinciliklerinin paylaşımını gören Özdemir, okul idaresi ile iletişime geçerek öğrencileri iş yerine davet etti. Burada çocuklara yemek ikramında bulunan İskan Özdemir, kendilerine başarılar diledi. Konu ile ilgili açıklamada bulunan İskan Özdemir öğrencilerin başarısını sosyal medyada gördüğünü ve okul idaresi ile iletişime geçerek lokantasına davet ettiğini belirtti. Bu tür yetenekli öğrencilere bütün esnafın destek vermesi gerektiğini belirten Özdemir, kendisinin maddi nedenlerden ötürü okuyamadığını ve iş sahibi olduktan sonra hep öğrencilere destek verdiğini söyledi.

Çocuklar ve okul idaresi İskan Özdemir'e teşekkürlerini iletti.

Kaynak: İHA