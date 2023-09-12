Silpagar, yürüyüş yolu çalışmalarını denetledi

Çiftlikköy Belediyesi'nin Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde Kazımiye Deresi kenarında 800 metre uzunluğundaki yürüyüş yolu projesinde çalışmalar son hızla ilerliyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Silpagar, yürüyüş yolu çalışmalarını denetledi

Çiftlikköy Belediyesi'nin Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde Kazımiye Deresi kenarında 800 metre uzunluğundaki yürüyüş yolu projesinde çalışmalar son hızla ilerliyor.

Başkan Ali Murat Silpagar, Mehmet Akif Ersoy Yürüyüş Yolu çalışmalarını ekibiyle birlikte yerinde inceledi. Derenin diğer tarafında Millet Bahçesi'nin yer aldığını belirten Başkan Silpagar, "Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde geçmişten gelen bir yeşil alan sıkıntımız vardı. Bu mahallede yaşayan hemşerilerimizin kullanabileceği yeşil alan ve park sıkıntısını çözmek amacıyla Kazımiye Deresi Yan Yürüyüş Yolu ve Bisiklet Yolu Projemizi devreye aldık. Derenin diğer tarafında Yalovamızın gururu olacak Millet Bahçesi çalışmaları sürüyor. Bu tarafında da biz yürüyüş yolları, bisiklet yolu, sosyal donatı alanları ve parklarıyla insanlarımızın hoş vakit geçirebilecekleri bir düzenlemeyi hayata geçiriyoruz. Millet Bahçesi ile bizim yeşil kordonumuz arasında bağlantılar, dere üzerinden büyük köprülerle sağlanacak. Köprüler de yapılmış durumda. Biz de bu taraftaki çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah birkaç ay içinde burasını tamamlayıp halkımızın kullanımına sunmak istiyoruz" dedi.

Çalışmalar son hızla ilerliyor

Toplam 800 metre uzunluktaki proje Çiftlikköy sahilinde olduğu gibi 4 metre olacak. 3 metre genişliğinde bisiklet yolları da yer alacak. Yürüyüş yolunda dere kenarında oluşturulacak peyzaj alanları içinde oturma yerleri, banklar, çocuk parkları ve spor aletleri gibi donatılarda oluşacak. Çalışmalar çerçevesinde altyapı kazı çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Silpagar, "Bu aşamadan sonra Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz dolgu ve yağmur suyu ızgaraları yapımına geçecek. Yağmur suyu için yol kenarlarına oluklar ve bordürler yapılacak. Yürüyüş yolu zemini sıkıştırılmış stabilize malzeme üzerine parke şeklinde olacak" ifadesini kullandı.

Silpagar, yürüyüş yolu çalışmalarını denetledi

Silpagar, yürüyüş yolu çalışmalarını denetledi

Silpagar, yürüyüş yolu çalışmalarını denetledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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