Siltaş Yapı, Siltaş Panorama’yı tanıttı! "Pendik’in en büyük kentsel dönüşüm projesini hayata geçiriyor olmaktan dolayı gururluyuz"

İnşaat sektöründe tecrübenin ismi olan firmalar arasında yer alan Siltaş Yapı, yeni projesi Siltaş Panorama’nın lansmanı 9 Haziran Perşembe günü Çırağan Palace Kempinski’de gerçekleştirildi. Lansmana Siltaş Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Özdemir, Siltaş Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Özdemir ve Siltaş Yapı Satış ve Pazarlama Koordinatörü Erdinç Tunç, konuklar ve basın mensupları katıldı.

"TÜRKİYE’MİZE, EKONOMİMİZE VE İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİNE İNANIYORUZ"

Lansmanın açılış konuşmasını Siltaş Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Özdemir yaptı. Şirketin geçmişinden bahseden İhsan Özdemir, tekstil sektöründe başlayan hikayelerini iş dünyasında sürdürdüklerine değinerek şunları söyledi:

"2011 yılında ise tüm enerjimizi inşaat sektörüne yoğunlaştırma kararı aldık ve Siltaş Yapı’yı hayata geçirdik. O günden bu yana da kendimizi insan odaklı ve bulunduğu bölgeye değer katan yapılar üretmeye adadık. Bu sayede inşaat sektöründe de kısa sürede güvene dayalı bir ilişki geliştirmeyi başardık. Bugün de ülkemize her geçen gün artan bir ivmeyle yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çünkü biz Türkiye’mize, ekonomimize ve inşaat sektörünün geleceğine inanıyoruz. Bu inançla yeni projemiz Siltaş Panorama’yı hayata geçiriyoruz”

"MODERN BİR MİMARİ, TRAFİKTEN UZAK, DOĞANIN İÇİNDE HUZURLU BİR ORTAM VE EKSİKSİZ BİR SOSYAL YAŞAM DENEYİMİ VADEDİYORUZ"

Siltaş Panorama projesi hakkında bilgi veren Siltaş Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Özdemir, ise şöyle konuştu:

“Biz projelerimizi kendi hayatlarımızda eksik gördüğümüz ve ihtiyaç hissettiğimiz unsurları göz önünde bulundurarak tasarlıyoruz. Keşkelerin olmadığı bir yaşam inşa etmeye odaklanıyor; özellikle insanı merkeze koyan bir anlayışı benimsiyoruz. Adını, önü hiç kapanmayacak panoramik deniz manzarasından alan Siltaş Panorama projemizi de yoğun şehir rutininde hep istenen ama ikinci plana atılan o yaşamı sunmak için tasarladık. Anadolu Yakası’nın her geçen gün hızla değerlenen yerleşim alanlarından Pendik’te denize ve yeşile komşu olarak konumlanan projemizde kayıpsız alan felsefesiyle modern bir mimari, trafikten uzak, doğanın içinde huzurlu bir ortam ve eksiksiz bir sosyal yaşam deneyimi vadediyoruz.

"650 KONUT, 24 TİCARİ ÜNİTE YER ALIYOR"

Sözlerini sürdüren Murat Özdemir proje hakkında bilgi vererek şunları söyledi:

"23 bin metrekarelik arazi alanında yükselecek projemiz 7 ve 11 katlı 13 bloktan oluşuyor. Projede çeşitli büyüklük ve özellikte 650 konut ve 24 ticari ünite bulunuyor. Projemizin yüzde 65’ini sosyal donatı ve peyzaj alanlarına ayırdık. Ayrıca LifeX konseptimiz ile sadece bir ev değil, komple bir yaşam alanı planladık. LifeX konseptinin içerisinde proje sakinlerinin misafirlerini beş yıldızlı otel konforunda ağırlayabilecekleri misafir süiti, geniş ekranda film ya da maç izleyebilecekleri cep sineması, klasik bir kafeterya yerine içeceklerini yudumlarken aynı zamanda kütüphaneden seçtikleri bir kitabı okuyabilecekleri bir kafe-kütüphane başta olmak üzere yaşama ekstra konfor katacak pek çok detay bulunuyor. Elektrikli araçlar için e-şarj istasyonu altyapısının bulunduğu projemizde; yüzme havuzu, toplantı odası, çocuk oyun odası, fitness salonu ve sauna da yer alıyor. Projemizde bulunan yürüyüş ve bisiklet parkuru, kamelya ve dinlenme alanları, spor ve oyun sahaları, süs havuzları, şelaleler ve koku bahçeleri de küçük büyük herkesin hayatını renklendirecek detaylardan. Projemizde ayrıca sedye taşınabilecek genişlikte asansörler de bulunuyor”

PROJENİN ULAŞIM NOKTALARINA OLAN MESAFESİ DİKKAT ÇEKİYOR

Siltaş Panorama’nın ulaşım noktalarında olan uzaklığına ilişkin bilgi veren Murat Özdemir, "Projemiz; metroya 4 dakika, Pendik sahiline 5 dakika, Pendik Marina’ya 9 dakika, yüksek hızlı trene ve İDO Pendik Terminali’ne 5 dakika, Sabiha Gökçen Havalimanı’na 10 dakika mesafede konumlanıyor. E -5’e 2, TEM’e 10 dakika uzaklıkta bulunan projemiz; okul, market, AVM, kuaför, hastane gibi önemli noktalara yakınlığıyla da yaşam standartlarını yükseltiyor.” dedi.

"PENDİK’İN EN BÜYÜK KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNİ HAYATA GEÇİRİYOR OLMAKTAN DOLAYI GURURLUYUZ"

Siltaş Panorama Projesi’nin Pendik’teki en büyük kentsel dönüşüm projesini hayata geçiriyor olmaktan dolayı gurur duyduklarını kaydederek sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Bu projenin bizim için anlamı çok büyük evet ama aynı zamanda İstanbul için de anlamı çok büyük. Çünkü Siltaş Panorama sunduğu tüm üst düzey özelliklerin yanı sıra aynı zamanda bir kentsel dönüşüm projesi. Türkiye bildiğiniz gibi bir deprem bölgesi. Ülkemizin yüzölçümünün yüzde 92’si, nüfusunun yüzde 95’i ne yazık ki deprem kuşağında bulunuyor. Olası bir deprem anında can ve mal güvenliğini sağlamak için binaların depreme karşı güvenli durumda bulunması hayati önem taşıyor. Kentsel dönüşümün bu anlamda en önemli gücümüz olduğu düşüncesiyle Pendik’in en büyük kentsel dönüşüm projesini hayata geçiriyor olmaktan dolayı gururluyuz.”

PROJENİN DETAYLARI

Siltaş Panorama’nın satış koşullarından ve lansmana özel başlatılan kampanyadan bahseden Siltaş Yapı Satış ve Pazarlama Koordinatörü Erdinç Tunç, “Projemizde 104 adet 2+1, 485 adet 3+1, 50 adet 4+1, 6 adet 5+1 ve 5 adet dubleks dairemiz bulunuyor. Açık ve kapalı mutfak seçenekleri bulunan 2+1 dairelerimiz; 70 m²’den 115 m²’ye kadar değişiyor. 30’a yakın farklı alternatifle sunduğumuz 3+1 ve 3,5+1’lerin büyüklükleri 120 m²’den 170 m²’ye kadar değişiyor. 7 farklı çeşidi bulunan 4+1’lerin büyüklükleri 190 m²’den başlayıp 270 m²’ye kadar çıkıyor. Bunların içinde dubleksler ve teras bahçeli seçenekler de mevcut. Çok özel olan 5+1 dairelerimizin büyüklüğü 625 metrekareye kadar çıkıyor. Bu dairelerimizin terasları ve kendilerine ait yüzme havuzları bulunuyor. Projede metrekare fiyatlarımız şu an itibarıyla 28 bin liradan başlıyor. Daire tiplerine göre ise 2+1’lerde 2 milyon ila 3 milyon arasında, 3+1’lerde 3 milyon ila 6 milyon lira arasında, 4+1’lerde 6 buçuk milyon ila 8 buçuk milyon lira arasında, 5+1’lerde ise 9 milyon ila 18 milyon lira arasında değişiklik gösteriyor. Kampanyamız kapsamında lansmana özel yüzde 10 indirim uyguluyoruz. Ödemenin yüzde 40’ını peşin alıyor, kalan kısmında da şirketimiz bünyesinde 24 aya kadar taksit yapıyoruz. Banka kredisi kullanmak isteyenler için de pek çok kamu bankası ve özel banka alternatifi sunacağız. Tabii bunun yanı sıra kişiye özel alternatif ödeme planları da geliştirebiliyoruz. Çünkü biz konforlu ve özel bir hayat arayanların hayal ettiği eve kavuşmasını ve doğru bir gayrimenkul yatırımı ile kazançlı çıkmasını amaçlıyoruz. Konsept peyzajlı yeşil alanlar, zengin sosyal olanaklar, LifeX çözümleri ve deniz manzarasına karşı yeşilin içinde özgün bir yaşam için herkesi Siltaş Panorama’ya davet ediyoruz.” açıklamasını yaptı.