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Silüet ne demek, TDK'ya göre Silüet kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Silüet kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Silüet ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Silüet nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Silüet kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Silüet ne demek, TDK'ya göre Silüet kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Silüet ne demek? Silüet TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi silüet kelimesi. Peki silüet ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre silüet nedir, silüet kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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SİLÜET NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Silüet kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Silüet kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre silüet kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Karaltı
- Gölge

SİLÜET CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bir kadın silüetinin koşarak silindiğini de görür gibi olmuştum.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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