Silvan Kriz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Silvan Kriz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Silvan Kriz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Silvan Kriz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Silvan Kriz 24 Mayıs 2000 tarihinde Uster şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Avusturya,İsviçre uyrukludur.Gerçek adı da Silvan Marco Kriz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Silvan Kriz Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccerdome yapmaktadır. Silvan Kriz, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dornbirn futbol takımında oynamaktadır. FC Dornbirn takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Silvan Kriz'nin FC Dornbirn ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Silvan Kriz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Silvan Kriz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Silvan Kriz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Silvan Kriz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FC Zürich U18

1 Temmuz 2018 yılında Winterthur U21

1 Temmuz 2020 yılında FC Winterthur

1 Temmuz 2022 yılında FC Dornbirn

Silvan Kriz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Silvan Kriz şuan FC Dornbirn takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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