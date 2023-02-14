Silvan Schwegler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Silvan Schwegler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Silvan Schwegler kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Silvan Schwegler ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Silvan Schwegler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Silvan Schwegler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Silvan Schwegler

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Silvan Schwegler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Silvan Schwegler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Silvan Schwegler 4 Eylül 2003 tarihinde Zofingen şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Silvan Schwegler Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Footuro AG yapmaktadır. Silvan Schwegler, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Aarau futbol takımında oynamaktadır. FC Aarau takımına 12 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Silvan Schwegler'nin FC Aarau ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Silvan Schweglerboyu ve yaşı kaç

Silvan Schwegler Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Silvan Schwegler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Silvan Schwegler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Silvan Schwegler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Aarau U16

1 Temmuz 2019 yılında Aarau U18

12 Ağu 2020 yılında FC Aarau

Silvan Schwegler kimdir

Silvan Schwegler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Silvan Schwegler şuan FC Aarau takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Oftringen, FC Aarau

Silvan Schwegler Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsviçre U20 takımında 6 numaralı formasıyla 28 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U19 takımında 19 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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Silvan Schwegler nereli

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