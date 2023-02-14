Silvan Wallner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Silvan Wallner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Silvan Wallner kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Silvan Wallner ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Silvan Wallner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Silvan Wallner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Silvan Wallner

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Silvan Wallner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Silvan Wallner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Silvan Wallner 15 Ocak 2002 tarihinde Zürich şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen İsviçre,Avusturya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Silvan Jeremy Wallner şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Silvan Wallner Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Silvan Wallner, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Wil 1900 futbol takımında oynamaktadır. FC Wil 1900 takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Silvan Wallner'nin FC Wil 1900 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Silvan Wallnerboyu ve yaşı kaç

Silvan Wallner Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Silvan Wallner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Silvan Wallner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Silvan Wallner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FC Zürich U18

1 Temmuz 2020 yılında FC Zürich U21

3 Ağu 2020 yılında FC Zürich

15 Temmuz 2022 yılında FC Wil 1900

30 Haziran 2023 yılında FC Zürich

Silvan Wallner kimdir

Silvan Wallner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Silvan Wallner şuan FC Wil 1900 takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Uitikon, FC Zürich

Silvan Wallner Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsviçre U21 takımında 20 numaralı formasıyla 30 Mayıs 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U20 takımında 2 numaralı formasıyla 28 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U18 takımında 5 numaralı formasıyla 8 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U17 takımında 2 numaralı formasıyla 27 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Silvan Wallner nereli

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