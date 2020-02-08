İstanbul0 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Silvan’da intihara kalkışan genci polis ikna etti
Video Gündem'indeki Haberler
26 TEMMUZ 2019 GÜNDEMDE ÖNE ÇIKANLAR
25 TEMMUZ 2019 GÜNDEMDE ÖNE ÇIKANLAR
24 TEMMUZ 2019 GÜNDEMDE ÖNE ÇIKANLAR

Silvan’da intihara kalkışan genci polis ikna etti

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 7 katlı binanın çatı katına intihar için çıkan genç adam, polis ekiplerinin 1,5 saatlik çabası sonucu indirildi.

Silvan’da intihara kalkışan genci polis ikna etti

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 7 katlı binanın çatı katına intihar için çıkan genç adam, polis ekiplerinin 1,5 saatlik çabası sonucu indirildi. Gencin borç ve tefeciler yüzünden intihar etmek istediği öğrenildi.

Olay, Silvan ilçesi Bağlar Mahallesi Diyarbakır Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgile göre, daha önce esnaflık yapan Hasan Basri K. (34), tefecilerden aldığı borç para yüzünden iflas edip iş yerini kapatınca bunalıma girerek intihara kalkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye, Hasan Basri K'nin atlama ihtimaline karşı yere minder açtı. Polis ve müzakere ekipleri çatıya çıkıp, Hasan Basri K.'yi ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmadan sonra Hasan Basri K. ikna edilerek çatıdan indirildi.

Silvan’da intihara kalkışan genci polis ikna etti

Silvan’da intihara kalkışan genci polis ikna etti

Kaynak: İHA




Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT