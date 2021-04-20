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Silvan’da yetim çocuklar için yardım kampanyası

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde "bir yetim çocuğu da sen giydir" kampanyası başlatıldı. Kampanya yürütücüsü İhsan Yılmaz, "Yetim ve yardıma muhtaç çocuklarımıza yönelik giyecek yardımlarımız olacak. " dedi.

Silvan’da yetim çocuklar için yardım kampanyası

Silvan'da 2015 yılından beri sürdürülen "bir yetim çocuğu da sen giydir" kampanyası bu yıl Ramazan ayının başlamasıyla birlikten hayata geçirildi. Kampanya yürütücüsü İhsan Yılmaz, çalışmalarının her yıl Ramazan ayında başlayıp Kurban Bayramına kadar devam ettiğini söyledi.

Kampanyayı 6 yıldır sürdürdüklerini ifade eden Yılmaz, "Bu yıl da Ramazan ayında başlatılan yardım kampanyamız Kurban Bayramına kadar devam edecektir. Silvan'ın her mahallesinde tespit ettiğimiz yetim ve yardıma muhtaç çocuklarımıza yönelik giyecek yardımlarımız olacak. Özellikle Silvan ve Silvan dışında yaşayan Silvanlı hemşerilerimizin katkıları ve bağışlarla yardıma muhtaç çocuklarımızın mutlu gülüşlerine şahit oluyoruz. Bu kampanya çerçevesinde Kurban Bayramına kadar yaklaşık 200 çocuğumuzu giydirmeyi amaçlıyoruz. Bu doğrultuda desteklerini bizlerden esirgemeyen değerli Silvanlı hemşerilerimiz ve Silvan dostlarına tüm Silvan halkı adına teşekkür ediyorum" dedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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