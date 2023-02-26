Silver Alex Kelder kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Silver Alex Kelder Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Silver Alex Kelder adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Silver Alex Kelder Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Silver Alex Kelder 22 Ekim 1995 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Silver Alex Kelder Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Silver Alex Kelder, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paide Linnameeskond futbol takımında oynamaktadır. Paide Linnameeskond takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Silver Alex Kelder'nin Paide Linnameeskond ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Silver Alex Kelder Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Silver Alex Kelder isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Silver Alex Kelder Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Silver Alex Kelder futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2013 yılında FC Ararat

1 Ocak 2015 yılında Kalev

1 Ocak 2018 yılında Kalev U21

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

16 Şubat 2019 yılında Kuressaare

31 Ocak 2023 yılında Paide

Silver Alex Kelder Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Silver Alex Kelder şuan Paide Linnameeskond takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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