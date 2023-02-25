Silvester Shkalla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Silvester Shkalla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Silvester Shkalla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Silvester Shkalla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Silvester Shkalla 10 Ağustos 1995 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Silvester Shkalla Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Indri Caca yapmaktadır. Silvester Shkalla, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Flamurtari FC futbol takımında oynamaktadır. Flamurtari FC takımına 30 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Silvester Shkalla'nin Flamurtari FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Silvester Shkalla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Silvester Shkalla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Silvester Shkalla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Silvester Shkalla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ağustos 2014 yılında FK Dinamo

12 Temmuz 2015 yılında KF Teuta

25 Ocak 2020 yılında FK Bylis

1 Temmuz 2020 yılında KS Kastrioti

8 Temmuz 2021 yılında KF Ulpiana

30 Temmuz 2022 yılında Flamurtari FC

Silvester Shkalla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Silvester Shkalla şuan Flamurtari FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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