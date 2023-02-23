Silvian Matei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Silvian Matei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Silvian Matei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Silvian Matei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Silvian Matei 16 Mayıs 1999 tarihinde Bucharest şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Silvian Matei Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Silvian Matei, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Progresul 1944 Spartac futbol takımında oynamaktadır. AFC Progresul 1944 Spartac takımına 1 Eylül 2019 tarihinde katılmıştır. Silvian Matei'nin AFC Progresul 1944 Spartac ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Silvian Matei Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Silvian Matei isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Silvian Matei Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Silvian Matei futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Crema

15 Ağustos 2019 yılında Sportul Snagov

1 Eylül 2019 yılında Progresul Sp.

Silvian Matei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Silvian Matei şuan AFC Progresul 1944 Spartac takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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