Silvio Apollonio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Silvio Apollonio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Silvio Apollonio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Silvio Apollonio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Silvio Apollonio 6 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Silvio Apollonio Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Reza Sport Consulting yapmaktadır. Silvio Apollonio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Vorwärts Steyr futbol takımında oynamaktadır. SK Vorwärts Steyr takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Silvio Apollonio'nin SK Vorwärts Steyr ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Silvio Apollonio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Silvio Apollonio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Silvio Apollonio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Silvio Apollonio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Aralık 2007 yılında LASK Altyapı

22 Kasım 2012 yılında St. Florian Jgd

17 Eylül 2014 yılında St. Valentin J.

5 Mart 2015 yılında AKA Austria U15

1 Temmuz 2015 yılında AKA Austria U16

1 Temmuz 2016 yılında AKA Austria U18

1 Temmuz 2018 yılında Young Violets

1 Temmuz 2022 yılında Vorwärts Steyr

Silvio Apollonio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Silvio Apollonio şuan SK Vorwärts Steyr takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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