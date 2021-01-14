İtalya eski Başbakanı Silvio Berlusconi hastaneye kaldırıldı. İtalya’da 3 defa Başbakanlık görevi yapan Silvio Berlusconi, şu an hastanede. Peki Silvio Berlusconi kimdir? | Neden hastaneye kaldırıldı? | Silvio Berlusconi sağlık durumu nasıl? İşte ayrıntılar...

SİLVİO BERLUSCONİ KİMDİR?

Silvio Berlusconi, 29 Eylül 1936 tarihinde İtalya’nın Milano şehrinde doğmuştur.

Babası Luigi Berlusconi bankada çalışmaktaydı, annesi Rosa Bossi ise ev hanımıydı. Maria Antonietta Berlusconi ve Paolo Berlusconi adında kardeşleri vardır. Milano Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1961 yılında mezun oldu. Sonra inşaat sektöründe işe başladı, 1973 yılında kablolu televizyon kanalında medya işine girdi.

Beş yıl sonra ilk medya grubu, “Fininvest”i kurdu. Şirket, ülke çapında bir dizi yerel televizyon istasyonları faaliyete geçirdi.

Silvio Berlusconi, İtalyan medya imparatorluğunun kurucusu ve sahibidir. Forbes Dergisine göre, 2005 yılında 12 milyar dolar olduğu tahmin edilen servetiyle dünyanın en zengin 74. kişisidir. TV, gazete, yayın, sinema, bankacılık, sigortacılık ve sportif yönünde önemli varlıkları bulunan Silvio Berlusconi, 2012 yılında, Forbes dergisine göre 5.9 Milyar Dolar'a sahip bir serveti olduğunu ve İtalya'nın en zengin 6.adamı olduğunu açıkladı.

A.C. Milan spor kulübünün başkanlığını da yapmıştır. 1899'da kurulan AC Milan, 31 yıl önce 1986 yılında ilvio Berlusconi tarafından satın alındı. 2017 yılında AC Milan'ı Çinli şirket Rossoneri Sport Investment Lux şirketine 740 milyon euro karşılığında satmıştır.

Türkiye'de de, başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile olan yakın ilişkileriyle tanınır. Türk başbakanın oğlu Necmettin Bilal Erdoğan’ın 10 Ağustos 2003 tarihinde yapılan düğününde şahitlik yapmıştır.

1994 İtalya genel seçimleri öncesinde 1993 yılında kurulan Forza İtalya politik hareketinin başkanlığını yaptı. 1994 yılında 7 ay gibi kısa bir süre başbakanlık yapmıştır.

2001 yılında tekrar başbakan oldu. 20 Nisan 2005'te çekileceğini açıkladı fakat 23 Nisan'da yeni bir kabine ile göreve devam etti. Mayıs 2006'da seçimi kaybedince başbakanlığı sona erdi. 14 Nisan 2008 tarihinde yapılan seçimle tekrar başbakan oldu. Kasım 2011'de Temsilciler Meclisi'ndeki bir oylamada çoğunluğunu kaybedinceye kadar başbakanlık koltuğunda kalmıştır.

Ocak 2005’te de Roma’da bir duvar işçisinin tripod ile saldırısı sonucu kulağından yaralanan Berlusconi 13 Aralık 2009 da Milano'daki mitinginin ardından psikolojik tedavi gören İtalyan vatandaşı Massimo Tartaglia tarafından da benzer bir saldırıya uğrayarak hastaneye kaldırılmıştır.

Silvio Berlusconi, AC Milan'ın başkanlığı zamanında İtalyan kamuoyunda "Mediaset" davası olarak bilinen süreçte, Amerikan yapımı filmlerin alım satımında vergi kaçırdığı iddiasıyla yargılandığı davada 2012 yılında 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay, 2013 yılının Ağustos ayının başında mahkumiyet kararını onadı.

İtalya'da 2006'da çıkarılan bir af yasası çerçevesinde 4 yıllık hapis cezası 1 yıla indirilen Berlusconi, 77 yaşında olması nedeniyle cezaevinde yatmayacak. Ünlü siyasi lider, yaşı gereği cezasını 1 yıl boyunca sosyal hizmette bulunarak geçirecek. Silvio Berlusconi'nin cezasını 15 Ekim 2013'den sonra çekmeye başlaması öngörülüyor.

24 Haziran 2013 tarihinde, reşit olmayan Kalp hırsızı Ruby lakaplı Fas asıllı Karima El Mahroug adlı dansçı kızla para karşılığı ilişkiye girmek ve gücünü kötüye kullanmaktan 7 yıl hapse ve ömür boyu kamu hizmetinden men cezasına mahkum edildi.

Eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin cezasına karşılık tuvalet temizleyebileceği, rehabilitasyon merkezinde uyuşturucu bağımlıları ile çalışabileceği veya evsizlere yardım edebileceği kaydedildi. Berlusconi'nin avukatı Franco Coppi ağustos ayında bir yıl hapis cezası onaylanan Berlusconi'nin cezasını ev hapsi yerine kamu hizmeti yaparak çekmeyi seçebileceğini söyledi.

İtalya Cumhuriyet Senatosu Komisyonu, vergi kaçırmaktan ötürü bir davadan hakkında mahkumiyet kararı bulunan eski Başbakan Silvio Berlusconi’nin senatörlükten azledilmesi yönünde karar aldı.

Silvio Berlusconi'nin Evlilikleri:

1.evliliği: 1965 yılında Carla Elvira Dall'Oglio ile evlendi. 1985 yılında boşandı. Marina Berlusconi (d.1969), Pier Silvio Berlusconi(d.1972), adlarında bir kız, bir oğlu vardır.

2.evliliği: 1990 yılında Veronica Lario ile evlendi. 2013 yılında boşandı. Barbara Berlusconi(d.1987), Eleonora Berlusconi(d.1989), Luigi Berlusconi(d.1991) adlarında iki kız, bir oğlu vardır.

3.evliliği: 2013 yılında Francesca Pascale ile evlendi.

Silvio Berlusconi'nin Ödülleri:

1977 - İtalya: Emeklerinden Dolayı Liyakat Nişanı

2002 - Polonya: Polonya Cumhuriyeti Başarı Nişanı

2005 - Letonya: Üç Yıldız Nişanı

2009 - Libya: Al-Fateh Madalyası

2004 - Malta: Ulusal Düzen Liyakatı

2001 - Norveç: Norveç Kraliyet Liyakatı

SİLVİO BERLUSCONİ NEDEN HASTANEYE KALDIRILDI?

İtalya’da 3 defa Başbakanlık görevi yapan Silvio Berlusconi, yaşadığı kalp problemleri nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Berlusconi’nin Monako’nun Monte Carlo şehrinde hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

SİLVİO BERLUSCONİ SAĞLIK DURUMU NASIL?

Profesör Doktor Alberto Zangrillo yaptığı açıklamada, geçtiğimiz pazartesi günü Berlusconi’yi gördüğünü ve İtalya’ya götürülmesinin mantıklı olmadığını düşündüğünü ve Berlusconi’nin yakındaki bir hastaneye kaldırılması gerektiği yönünde tavsiye verdiğini aktardı.

Öte yandan geçtiğimiz sene 2 Eylül'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif sonuç veren Berlusconi, Milano'da tedavi gördüğü San Raffaele Hastanesi'nden 14 Eylül’de taburcu edilmişti.