Silvio Gorican kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Silvio Gorican Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Silvio Gorican kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Silvio Gorican ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Silvio Gorican kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Silvio Gorican Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Silvio Gorican adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Silvio Gorican Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Silvio Gorican 27 Şubat 2000 tarihinde Zabok şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Silvio Goričan şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Silvio Gorican Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Niagara Sports Company yapmaktadır. Silvio Gorican, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Lokomotiva Zagreb futbol takımında oynamaktadır. NK Lokomotiva Zagreb takımına - tarihinde katılmıştır. Silvio Gorican'nin NK Lokomotiva Zagreb ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Silvio Goricanboyu ve yaşı kaç

Silvio Gorican Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Silvio Gorican isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

Silvio Gorican Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Silvio Gorican futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Şubat 2014 yılında Lokomotiva Jgd

1 Temmuz 2015 yılında Lokomotiva U17

1 Temmuz 2017 yılında Lokomotiva U19

9 Ağu 2019 yılında NK Rudes

31 Aralık 2019 yılında NK Lokomotiva

19 Şubat 2020 yılında NK Jarun

30 Haziran 2020 yılında NK Lokomotiva

12 Ağu 2020 yılında Inter Zapresic

30 Haziran 2021 yılında NK Lokomotiva

Silvio Gorican kimdir

Silvio Gorican Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Silvio Gorican şuan NK Lokomotiva Zagreb takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Silvio Gorican Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan U20 takımında 15 numaralı formasıyla 23 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 20 numaralı formasıyla 9 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Silvio Gorican nereli

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