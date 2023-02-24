Silvio İlinkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Silvio İlinkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Silvio İlinkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Silvio İlinkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Silvio İlinkovic 5 Ekim 2002 tarihinde Nova Bila şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Silvio Ilinković şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Silvio İlinkovic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROGON yapmaktadır. Silvio İlinkovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HSK Zrinjski Mostar futbol takımında oynamaktadır. HSK Zrinjski Mostar takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Silvio İlinkovic'nin HSK Zrinjski Mostar ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Silvio İlinkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Silvio İlinkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Silvio İlinkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Silvio İlinkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ekim 2018 yılında HNK Rijeka U17

1 Temmuz 2019 yılında HNK Rijeka U19

1 Temmuz 2021 yılında HNK Rijeka

2 Temmuz 2021 yılında HSK Posusje

30 Haziran 2022 yılında HNK Rijeka

4 Temmuz 2022 yılında Zrinjski Mostar

Silvio İlinkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Silvio İlinkovic şuan HSK Zrinjski Mostar takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Silvio İlinkovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

NK Novi Travnik (2012-2015), NK Jardol (2015-2016), NK Nova Bila (2016), NK Romari (2016-2017)

Bosna-Hersek U21 takımında 8 numaralı formasıyla 10 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U19 takımında 8 numaralı formasıyla 18 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U18 takımında 8 numaralı formasıyla 14 Temmuz 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U17 takımında 8 numaralı formasıyla 19 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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