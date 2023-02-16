Silvio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Silvio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Silvio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Silvio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Silvio 10 Nisan 1988 tarihinde Aracaju şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Silvio Henderson Santos de Freitas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Silvio Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Silvio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Sportivo Sergipe (SE) futbol takımında oynamaktadır. Club Sportivo Sergipe (SE) takımına 12 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Silvio'nin Club Sportivo Sergipe (SE) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Silvio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Silvio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Silvio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Silvio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2011 yılında Paraná

1 Kasım 2011 yılında Iraty SC

1 Ocak 2012 yılında Londrina-PR

1 Nisan 2012 yılında Iraty SC

1 Mayıs 2012 yılında Bragantino

30 Haziran 2012 yılında Iraty SC

1 Ağu 2012 yılında Betim EC

1 Kasım 2012 yılında Iraty SC

1 Ocak 2013 yılında Londrina-PR

1 Ocak 2020 yılında São Luiz-RS

18 Şubat 2021 yılında Pelotas-RS

26 Mayıs 2021 yılında Juazeirense-BA

22 Eylül 2021 yılında Kulüpsüz

12 Ocak 2022 yılında CS Sergipe-SE

Silvio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Silvio şuan Club Sportivo Sergipe (SE) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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