Silvio Romero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Silvio Romero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Silvio Romero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Silvio Romero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Silvio Romero 22 Temmuz 1988 tarihinde Córdoba şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Silvio Ezequiel Romero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Silvio Romero Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Silvio Romero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fortaleza Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Fortaleza Esporte Clube takımına 3 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Silvio Romero'nin Fortaleza Esporte Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Silvio Romero Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/ChinoRomeroOk

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Silvio Romero Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Silvio Romero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Silvio Romero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Silvio Romero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Instituto AC

6 Ağu 2010 yılında Lanús

2 Eylül 2013 yılında Rennes

30 Haziran 2014 yılında Lanús

12 Ocak 2015 yılında Chiapas FC

1 Temmuz 2016 yılında América

26 Ocak 2018 yılında Independiente

3 Şubat 2022 yılında Fortaleza

31 Aralık 2023 yılında Independiente

Silvio Romero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Silvio Romero şuan Fortaleza Esporte Clube takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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