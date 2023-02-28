Silvio Tani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Silvio Tani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Silvio Tani kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Silvio Tani ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.