Silvio Tani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Silvio Tani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Silvio Tani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Silvio Tani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Silvio Tani 10 Şubat 1992 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Silvio César Tani Duarte şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Silvio Tani Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Silvio Tani, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Club Sportivo Trinidense futbol takımında oynamaktadır. Club Sportivo Trinidense takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Silvio Tani'nin Club Sportivo Trinidense ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Silvio Tani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Silvio Tani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2022 yılında Trinidense
Silvio Tani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Silvio Tani şuan Club Sportivo Trinidense takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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