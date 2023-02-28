Silvio Torales kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Silvio Torales Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Silvio Torales kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Silvio Torales ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Silvio Torales kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Silvio Torales Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Silvio Torales kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Silvio Torales Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Silvio Torales adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Silvio Torales Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Silvio Torales 23 Eylül 1991 tarihinde Asunción şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Silvio Gabriel Torales Giménez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Silvio Torales Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ognjen Karisik yapmaktadır. Silvio Torales, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sportivo Ameliano futbol takımında oynamaktadır. Sportivo Ameliano takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Silvio Torales'nin Sportivo Ameliano ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Silvio Torales Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Silvio Torales isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Silvio Torales Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Silvio Torales futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Nacional

1 Ocak 2015 yılında UNAM Pumas

1 Ocak 2016 yılında Cerro Porteño

10 Ocak 2019 yılında River Plate

1 Temmuz 2021 yılında Independiente

31 Ocak 2022 yılında Real Santa Cruz

1 Temmuz 2022 yılında Independiente

9 Ağustos 2022 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2023 yılında CS Ameliano

Silvio Torales kimdir

Silvio Torales Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Silvio Torales şuan Sportivo Ameliano takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Silvio Torales Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Paraguay takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Silvio Torales nereli

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