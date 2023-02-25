Silvio Vokrri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Silvio Vokrri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Silvio Vokrri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Silvio Vokrri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Silvio Vokrri 25 Mayıs 2001 tarihinde Mirditë şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Silvio Vokrri Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Silvio Vokrri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Dinamo futbol takımında oynamaktadır. FK Dinamo takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Silvio Vokrri'nin FK Dinamo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Silvio Vokrri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Silvio Vokrri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Silvio Vokrri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Silvio Vokrri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Shkëndija U17

1 Temmuz 2018 yılında Shkëndija U19

17 Ağustos 2020 yılında KS Kastrioti

1 Temmuz 2021 yılında FK Tomori Berat

1 Ağustos 2022 yılında FK Dinamo

Silvio Vokrri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Silvio Vokrri şuan FK Dinamo takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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