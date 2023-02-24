Silvio Zogaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Silvio Zogaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Silvio Zogaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Silvio Zogaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Silvio Zogaj 25 Temmuz 1997 tarihinde Lezhë şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Silvio Zogaj Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars Sport yapmaktadır. Silvio Zogaj, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Kastrioti futbol takımında oynamaktadır. KS Kastrioti takımına 19 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Silvio Zogaj'nin KS Kastrioti ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Silvio Zogaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Silvio Zogaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Silvio Zogaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Silvio Zogaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Eylül 2012 yılında KF Adriatiku

20 Eylül 2013 yılında KF Vllaznia U17

11 Şubat 2014 yılında Brians

12 Şubat 2015 yılında KF Vllaznia U19

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

31 Ağustos 2016 yılında FC Luftëtari

25 Ocak 2018 yılında KF Laçi

4 Eylül 2018 yılında KF Vllaznia

24 Eylül 2020 yılında KF Teuta

19 Ocak 2022 yılında KS Kastrioti

Silvio Zogaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Silvio Zogaj şuan KS Kastrioti takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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