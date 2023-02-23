Silviu Balaure kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Silviu Balaure Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Silviu Balaure adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Silviu Balaure Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Silviu Balaure 6 Şubat 1996 tarihinde Drobeta-Turnu Severin şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Silviu Nicolae Balaure şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Silviu Balaure Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini THE PLAYERS AGENT SRL yapmaktadır. Silviu Balaure, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Hermannstadt futbol takımında oynamaktadır. FC Hermannstadt takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Silviu Balaure'nin FC Hermannstadt ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Silviu Balaure Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Silviu Balaure isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Silviu Balaure Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Silviu Balaure futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında ACS Poli

23 Şubat 2015 yılında Nova Mama Mia

30 Haziran 2015 yılında ACS Poli

15 Temmuz 2015 yılında Minaur

1 Temmuz 2016 yılında Astra Giurgiu

1 Temmuz 2021 yılında FC Hermannstadt

Silviu Balaure Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Silviu Balaure şuan FC Hermannstadt takımında oynamakta ve 96 numaralı formayı giymektedir.

Silviu Balaure Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya U19 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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