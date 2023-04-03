Silviu Capota kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Silviu Capota Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Silviu Capota adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Silviu Capota Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Silviu Capota 20 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Silviu-Andrei Capotă şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Silviu Capota Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Karlsruher SC U19 futbol takımında oynamaktadır. Karlsruher SC U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Silviu Capota'nin Karlsruher SC U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Silviu Capota Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Silviu Capota futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2020 yılında Karlsruhe Alt.
1 Temmuz 2021 yılında Karlsruhe U17
1 Temmuz 2022 yılında Karlsruhe U19
Silviu Capota Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Silviu Capota şuan Karlsruher SC U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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