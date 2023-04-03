Silviu Capota kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Silviu Capota Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Silviu Capota kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Silviu Capota ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.