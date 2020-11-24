Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da forma giyen Silviu Lung, 9. haftada oynanan Galatasaray maçında, yaptığı kurtarışlar ile maça damga vurdu. İlk 45 dakika sonrasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Lung, göz yaşlarına tutulmuştu. Bunun üzerine sosyal medyanın ve spor gündeminin en konuşulan ismi haline gelen tecrübeli kaleci Silviu Lung hakkındaki bilgileri haberimizde derledik. Peki, Silviu Lung kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

SİLVİU LUNG KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

4 Haziran 1989 tarihinde Romanya'nın Craiova kentinde dünyaya gelen Silviu Lung, 31 yaşındadır. 1.89 metre boyuna sahip file bekçisi, Haziran 2017'den beri Kayserispor'da forma giymekte. Lung, eski Rumen millî futbolcu Silviu Lung'un büyük oğludur. Romanya millî futbol takımı formasını ilk kez 5 Haziran 2010'da Honduras karşısında giyen Lung Jr., toplamda 3 kez millî olmuştur.

Sağ ayağını kullanan kaleci, kariyerine doğduğu kentin takımı Craiova'da başladı.