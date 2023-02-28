Silviu Smalenea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Silviu Smalenea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Silviu Smalenea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Silviu Smalenea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Silviu Smalenea 9 Aralık 2002 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Moldova,Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Silviu Şmalenea şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Silviu Smalenea Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Silviu Smalenea, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Zimbru Chisinau futbol takımında oynamaktadır. FC Zimbru Chisinau takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Silviu Smalenea'nin FC Zimbru Chisinau ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Silviu Smalenea Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/smalenea_silviu

Silviu Smalenea Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Silviu Smalenea isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Silviu Smalenea Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Silviu Smalenea futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında Zimbru Chisinau

Silviu Smalenea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Silviu Smalenea şuan FC Zimbru Chisinau takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Silviu Smalenea Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Moldova U21 takımında 12 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Moldova U19 takımında 1 numaralı formasıyla 1 Şubat 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Moldova U17 takımında 1 numaralı formasıyla 2 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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