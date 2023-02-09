Simao Bertelli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simao Bertelli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simao Bertelli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simao Bertelli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simao Bertelli 2 Temmuz 1993 tarihinde Antônio Prado şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Simão Verza Bertelli şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simao Bertelli Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Players Trust yapmaktadır. Simao Bertelli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ABC Futebol Clube (RN) futbol takımında oynamaktadır. ABC Futebol Clube (RN) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Simao Bertelli'nin ABC Futebol Clube (RN) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Simao Bertelli Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Simao Bertelli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Simao Bertelli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simao Bertelli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Aralık 2015 yılında Gloria

30 Nisan 2016 yılında Operário-PR

29 Temmuz 2019 yılında Paços Ferreira

28 Ocak 2021 yılında Operário-PR

1 Ocak 2023 yılında ABC FC

Simao Bertelli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simao Bertelli şuan ABC Futebol Clube (RN) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.