Simao Duarte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simao Duarte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simao Duarte adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simao Duarte Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simao Duarte 8 Ocak 2004 tarihinde Almeirim şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Simão Pedro Marques Duarte şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simao Duarte Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Simao Duarte, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Tondela U19 futbol takımında oynamaktadır. CD Tondela U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Simao Duarte'nin CD Tondela U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Simao Duarte Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Simao Duarte isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Simao Duarte Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simao Duarte futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Sacavenense S17

1 Temmuz 2020 yılında Rio Ave Juvenis

1 Temmuz 2021 yılında Tondela U19

Simao Duarte Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simao Duarte şuan CD Tondela U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Footkart Efka (2010-17);

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.