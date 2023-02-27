Simas Venckevicius kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simas Venckevicius Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simas Venckevicius adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simas Venckevicius Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simas Venckevicius 12 Ağustos 2005 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simas Venckevicius Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Suduva Marijampole B futbol takımında oynamaktadır. FK Suduva Marijampole B takımına - tarihinde katılmıştır. Simas Venckevicius'nin FK Suduva Marijampole B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Simas Venckevicius Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Simas Venckevicius isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Simas Venckevicius Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simas Venckevicius Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simas Venckevicius şuan FK Suduva Marijampole B takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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