Simav’da ’Aile içi iletişim’ konulu konferans

Kütahya'nın Simav ilçesinde, eğitimci yazar Alişan Kapaklıkaya'nın konuşmacı olarak katıldığı "Aile İçi İletişim" konulu konferans düzenlendi.

Simav Yeni Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen konferansa, Belediye Başkanı Avukat Adil Biçer, Başkan Yardımcısı Fatih Kalay, Jandarma Yarbay Mustafa Matar, İlçe Müftüsü Muhammed Aydın, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Resul Çatal, Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Avukat Hicret Kahraman Kaymak, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Alişan Kapaklıkaya, "Sizin gönlünüze, yüreğinize misafir olmak istiyorum" diyerek konuşmasına başladı. Konferansta yaptığı esprilerle katılımcıları güldüren, kendi hayatından verdiği örneklerle de duygusal anlar yaşatan Kapaklıkaya, sevginin emek ve ilgi istediğini vurgulayıp, sevgi çınarının özelliklerini anlattı. Aile içi iletişimde batının dayattığı iletişim kanalları yerine, kendi tarihimizden ve kültürümüzden örnek alınması gerektiğini anlattı.

Konferans sonunda, kitaplarını imzalayan eğitimci yazar Kapaklıkaya'ya, Simav Belediye Başkanı Biçer tarafından hediye takdimi yapıldı.

Kaynak: İHA