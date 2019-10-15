Simav’da ’Caddeler prestij’ kazanıyor

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan prestij cadde projesinde sona yaklaşıldığı bildirildi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, hazırlanan proje kapsamında ilçedeki caddelerin yenilenerek modern bir görünüme kavuşacağını belirtti.

Biçer, "Azerbaycan Caddesi'nden başlattığımız yenileme çalışmalarına, Kışla caddesinde uygulamaya başladığımız prestij yol yapımıyla devam ediyoruz. Bu cadde ile bağlantı sağlanacak sokaklar yeniden düzenlenecek. Proje alanı boyunca geniş kaldırımlarla erişebilirlik standartlarını dikkate alıyoruz. Tüm yaya geçişlerinde ve kaldırımlarda görme engelli uyarıcı taşları kullanıp, engelli yürüyüş konforunu artırıyoruz. Kışla Caddesi prestij yolu için, ilçenin mevsim ve toprak yapısına uygun yeni bitki ekimlerini de yapacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA