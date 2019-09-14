Simav’da ’Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ konulu seminer

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Cumhuriyet Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Kemal Gündüz tarafından, orta öğretim kurumlarından 400 öğrenciye "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" konulu semineri verildi.

Müdür Gündüz, ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına saygılı bireylerin yetiştirilmesi amacıyla söz konusu semineri düzenlediklerini ifade etti.

Seminerde, öğrencilere, milli, manevi ve insani değerler ile tarihsel ve kültürel hassasiyetler anlatılarak, devlete olan görev ve sorumluluklar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Demokrasinin tarihi gelişimi ve temel ilkeleri anlatılarak, ortak kültür, ortak ahlak, ortak duygu kavramları vurgulandı.

Kaynak: İHA