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Simav’da ev ve samanlık yangını

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Güney beldesinde çıkan yangında bir ev ve iki samanlık kullanılmaz hale geldi.

Simav’da ev ve samanlık yangını

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Güney beldesinde çıkan yangında bir ev ve iki samanlık kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ali Korkmaz'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın evin bitişiğindeki samanlıklara sıçradı. İlçe, belde ve orman işletmelerine ait itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında bir ev ve iki samanlık tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

Simav’da ev ve samanlık yangını

Simav’da ev ve samanlık yangını

Kaynak: İHA




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