Simav’da ‘Peygamberimiz ve Aile’ konulu konferans düzenlendi

Kütahya'nın Simav ilçesinde Mevlid-i Nebi haftası etkinlikleri kapsamında, İlçe Müftülüğü ve Belediye Başkanlığı'nın işbirliğiyle "Peygamberimiz ve Aile" konulu konferans düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yüksek İhtisas Daire Başkanı Abdurrahman Akkuş'un konuşmacı olarak katıldığı konferansta, Hazreti Muhammed'in örnek aile hayatı üzerine anlatım yapıldı.

Ailenin çok önemli bir kurum olduğunu belirten Akkuş " Aile hayatımızın devam ettirilmesinde şefkat ve merhametin ön planda tutulması gerekir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in hayatını anlatan eserleri okuyup paylaşalım. O'nun örnek aile hayatı bizlere yol gösterici olmalıdır. Aile içinde saygı ve sevginin kazanımlarını çocuklarımıza da gösterelim" dedi.

Konuşmanın ardından, günün anısına hediye takdimi yapıldı.

Kaynak: İHA