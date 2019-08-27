Simav’da ‘Türk Halk Müziği’ coşkusu

Kütahya'nın Simav ilçesindeki 87. Geleneksel Turizm ve Ticaret Panayırı kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Ankara Devlet Halk Müziği ses sanatçıları tarafından bir konser programı gerçekleştirildi. Mihriban Türkmen ve Orhan Ural'ın panayır alanında sahne aldığı Türk halk müziği açık hava konserinde vatandaşlar sanatçıların seslendirdiği türkülerle coştu. Açık hava konser programına Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Belediye Başkanı Avukat Adil Biçer, Başkan Yardımcısı Fatih kalay, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, ilçenin leylekkürü mevkiinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen turizm ve ticaret panayırı kapsamında kültür ve sanat faaliyetlerine de yer verildiğini belirtti.

Simav Belediye Başkanlığı ile Simavlı vatandaşlara teşekkürlerini sunan Mihriban Türkmen ve Orhan Ural, gördükleri ilgiden dolayı çok memnun kaldıklarını ifade ettiler.

Kaynak: İHA