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  3. Simav’da vatandaşlara 2 bin 500 adet fidan dağıtıldı

Simav’da vatandaşlara 2 bin 500 adet fidan dağıtıldı

Cumhuriyet Meydanı'nda 2 bin 500 fidanın dağıtıldığı etkinlik Orman İşletme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

Simav’da vatandaşlara 2 bin 500 adet fidan dağıtıldı

Kütahya'nın Simav ilçesinde vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda 2 bin 500 fidanın dağıtıldığı etkinlik Orman İşletme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

Simav Orman İşletme Müdürü Osman Aksoy, orman sevgisini 7'den 70'e tüm vatandaşlara kazandırmayı amaçladıklarını belirtti.

Aksoy, "Ağaç, orman ve doğa sevgisinin katlanarak arttırılması amacıyla, vatandaşlarımıza ücretsiz ceviz, badem, sedir ve selvi fidanlarını dağıttık. Orman sevgisiyle toprakla buluşacak olan her bir fidanın gelecek nesiller için önemini anlatıyoruz" dedi.

Simav’da vatandaşlara 2 bin 500 adet fidan dağıtıldı

Simav’da vatandaşlara 2 bin 500 adet fidan dağıtıldı

Kaynak: İHA

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