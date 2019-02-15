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  3. Simav’da yangın: 1 ölü

Simav’da yangın: 1 ölü

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Yaykın köyü, sabah saatlerinde sobadan çıkan yangında, 93 yaşındaki engelli Raziye Özdemir yanarak hayatını kaybetti.

Simav’da yangın: 1 ölü

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Yaykın köyü, sabah saatlerinde sobadan çıkan yangında, 93 yaşındaki engelli Raziye Özdemir yanarak hayatını kaybetti.

Kuşu, Pazarlar ve Simav İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında 2 katlı ahşap evin tamamen yandığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, 5 yıldır yalnız yaşayan 6 çocuk sahibi Raziye Özdemir, sabah 06.30'da sobadan çıkan yangın sonucu yanarak hayatını kaybetti. Yangının söndürülmesinden sonra Özdemir'in cansız ben otopsi için Simav Doç.Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Simav’da yangın: 1 ölü

Simav’da yangın: 1 ölü

Kaynak: İHA

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