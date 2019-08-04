Simav’da Zafer Kupası Kick Boks Şampiyonası heyecanı

Kütahya'nın termal ilçesi Simav'ın Eynal Kaplıcaları, Türkiye Kick Boks Federasyonu'nun heyecan dolu bir organizasyonuna ev sahipliği yaptı. 11 ilden toplam 250 sporcunun katıldığı, iki gün süren şampiyonada heyecanlı anlar yaşandı.

Kick Boks Danışma Kurulu Üyesi ve Kütahya İl Temsilcisi Ahmet Arabacı, "Bugün Kütahya'nın Simav ilçesi Eynal tesislerindeyiz. Simav, termal bakımdan dünyanın sayılı ilçelerinden biri, böylesine güzel bir yerde, 11 ilden gelen sporcularımızla Simavlıları kaynaştırmak ve tanıtım için organizasyonu burada yaptık" dedi.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret, "Kick boks Zafer Kupası münasebetiyle Kütahya'nın güzide ilçesi Simav'da bulunuyoruz. Simav'ın tanıtımına katkıda bulunduğumuzu düşünüyoruz, ayrıca buraya bir hareketlilik getiriyoruz. Her açıdan baktığımızda katma değeri olduğunu özellikle belirtmek istiyorum" diye konuştu.

Simav Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, 3-4 Ağustos 2019 tarihlerinde, Zafer Kupası adı altında, 11 ilden 250 sporcunun katıldığı bir organizasyona ilk defa katılıyoruz. Daha önce halter, voleybol, basketbol gibi alanlarda Türkiye şampiyonalarına ev sahipliği yaptık, bu etkinliklere kick boks organizasyonunu da kattık. Bir insan yetiştir, dünyayı değiştir sloganıyla, Simav'ın tanıtımı adına da farklı spor etkinlikleri bizleri bekliyor" şeklinde konuştu.

Şampiyonaya 7 erkek sporcuyla, bin 700 kilometre uzaklıktaki Ağrı'dan katılan Antrenör Sezer Özkaya, birçok yere müsabaka için gittiklerini ancak Simav'daki sıcak karşılamanın çok farklı olduğunu belirterek, organizasyona katkıda bulunanlara teşekkür ettiğini ifade etti.

Davut Kaya: "5 yıldır kick boks yapıyorum, 4 kez Türkiye şampiyonu oldum"

19 yaşındaki kick boks sporcusu Davut Kaya, Simav ilçesindeki Eynal kaplıcalarında yapılan Zafer Kupası Şampiyonası'na Burdur'dan katıldığını belirtti. Kaya, "5 yıldan bu yana kick boks yapıyorum, 4 defa Türkiye şampiyonu oldum. Bu yıl ekim ayında Bosna Hersek'te yapılacak olan Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı kazandım. Ülkemi en iyi bir şekilde temsil ederek bayrağımıza ve İstiklal Marşımıza sahip çıkacağım" diye konuştu.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisi Elif Aynur (20), Eynal Kaplıcaları'nda düzenlenen Zafer Kupası'nda birinci olmayı hedefliyorum. Avrupa şampiyonluklarımın yanı sıra geçen yıl Belçika'da düzenlenen müsabakada 3. oldum. Yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nda bayrağımızı en üst seviyede dalgalandırmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Burdur Takımı'nın Antrenörü Deniz Sögü Koç, amaçlarının antrenman niteliğindeki maçlarla diğer müsabakalara ön hazırlık yapmak olduğunu belirterek, Dünya Şampiyonası'nda şampiyon çıkarmak olduğunu ifade etti.

Burdur Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu 2. sınıf öğrencisi Gökçenur Tarhan (20), Bu yıl İtalya'da yapılan Dünya Şampiyonası'nda 2'inci olduğunu söyleyerek, hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu ifade etti.

Ağrı, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Bartın, Kütahya, Bursa, Karabük,Konya, Kayseri ve Burdur illerinden gelen 250 kick boks sporcusunu katıldığı Zafer Kupası Şampiyonası'nın, 4 Ağustos Pazar günü yapılacak seremoni ile sona ereceği bildirildi.

Kaynak: İHA