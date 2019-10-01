Miss Turkey 2019 (Türkiye Güzellik Yarışması) finalinde yarışacak 20 aday belli oldu. Kimin seçileceğinin merakla beklediği bu yarışmadaki 20 güzel internet mecrasında sıkça araştırılmaya başlandı. Biz de Miss Turkey 2019'un yarışmacısı olan Simay Rasimoğlu internette Simay Rasimoğlu kimdir? Nerelidir? Kaç yaşındadır? diye arattık ve tüm detaylara haberimizde yer verdik.

SİMAY RASİMOĞLU KİMDİR? NERELİDİR? KAÇ YAŞINDADIR?

Simay Rasimoğlu, Miss Turkey'de 1 numarada yarışacak. 1.88 boyunda güzel manken, 22 yaşında. Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksek okulu Mimari Restorasyon bölümü mezunu olan Simay Rasimoğlu güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.