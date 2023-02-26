Simba Sylvester kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simba Sylvester Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simba Sylvester adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simba Sylvester Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simba Sylvester 29 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Gana uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simba Sylvester Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HFC-Hense Football Consult yapmaktadır. Simba Sylvester, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dreams FC futbol takımında oynamaktadır. Dreams FC takımına 15 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Simba Sylvester'nin Dreams FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Simba Sylvester Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Simba Sylvester isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Simba Sylvester Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simba Sylvester futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2019 yılında Bodens BK

30 Kasım 2019 yılında TUFA

2 Nisan 2020 yılında IFK Luleå

20 Temmuz 2020 yılında TUFA

15 Mart 2021 yılında Dreams FC

Simba Sylvester Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simba Sylvester şuan Dreams FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Tamale Utrecht Football Academy

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.