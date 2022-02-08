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  3. " Şimdi intikam zamanı" dedi, elektrik zammının faturasını SEDAŞ'a kesti! Personele çayı 5 TL'den satıyor

" Şimdi intikam zamanı" dedi, elektrik zammının faturasını SEDAŞ'a kesti! Personele çayı 5 TL'den satıyor

Bolu'nun Mengen ilçesinde elektriğe gelen zammı protesto eden çay ocağı işletmecisi Sefa Çıray, vatandaşlara 2 TL'den sattığı çayı, Sakarya Elektrik Dağıtım Şirketi (SEDAŞ) çalışanlarına 5 TL'den satmaya başladı.

" Şimdi intikam zamanı" dedi, elektrik zammının faturasını SEDAŞ'a kesti! Personele çayı 5 TL'den satıyor

Ocak ayından itibaren elektrik faturalarına gelen zam vatandaşların gündeminde yer alıyor. Özellikle esnaflar gelen faturalar nedeniyle ürünlerin fiyatlarına zam yaparken Bolu'daki bir esnafın aldığı karar ise gündem oldu.

VATANDAŞLARA 2, SEDAŞ PERSONELİNE 5 TL 

Mengen ilçesinde çay ocağı işleten Sefa Çıray, yüksek gelen elektrik faturası nedeniyle vatandaşlara 2 TL'den sattığı çayı, Sakarya Elektrik Dağıtım Şirketi (SEDAŞ) çalışanlarına işe 5 TL'den satmaya başladı.

Şimdi intikam zamanı dedi, elektrik zammının faturasını SEDAŞ'a kesti! Personele çayı 5 TL'den satıyor

ELEKTRİK FATURALARINDAKİ BEDELLERE NAZİRE YAPTI

Fiyat listesine "Şimdi İntikam Zamanı" yazan Sefa Çıray, SEDAŞ personeline çay 5 TL diye yazdı. Çıray'ın elektrik faturalarında yer alan çeşitli bedellere gönderme yaparak işletmesinin dükkanına astığı fiyat listesi şöyle:

Vatandaşa çay: 2 TL

Bardak yıkama bedeli: 0,50 TL

Getirme bedeli: 0,50 TL

Götürme bedeli : 0,50 TL

Meşguliyet Bedeli: 0,50 TL

TRT Payı:  0,50 TL

Kaçak çay bedeli: 0,50 TL

Şimdi intikam zamanı dedi, elektrik zammının faturasını SEDAŞ'a kesti! Personele çayı 5 TL'den satıyor

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ELETRİK FATURASI TALİMATI

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, elektrik faturaları hakkında çalışma yapılacağını ifade ederek,"  Cumhurbaşkanımız talimatlarını verdi, süreci yakından takip ediyor. Burada temel ilke vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyecek adımları ivedi şekilde atmak. Neticelerini yakın zamanda göreceğiz. Vatandaşın yükünü hafifletecek yeni adımlar atılacak." diye konuştu. 

Şimdi intikam zamanı dedi, elektrik zammının faturasını SEDAŞ'a kesti! Personele çayı 5 TL'den satıyor

Bölge Gündem Editör Ekibi
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