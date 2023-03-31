Şimdiye kadar hiç çocuğu olmamıştı! Ajda Pekkan'dan hamilelik itirafı: Meğer yıllardır sır gibi saklamış

Ünlü sanatçıdan şok açıklama geldi. Süperstar katıldığı bir televizyon programında büyük açıklamalarda bulundu. Sevenlerini şoka uğratan sanatçı 2. Sayfaya konuştu.

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Şimdiye kadar hiç çocuğu olmamıştı! Ajda Pekkan'dan hamilelik itirafı: Meğer yıllardır sır gibi saklamış

Ajda Pekkan magazin programındaki açıklamalarıyla gündem oldu. Programda altı kere hamile kaldığını açıkladı. Pekkan'ın kürtaj itirafı herkesi şaşırttı. İşte tüm ayrıntılar yazının devamında.

ajda pekkan açıklama

SÜPERSTAR'DAN ŞOK AÇIKLAMA

Ajda Pekkan çocukları çok sevdiğini fakat işi yüzünden çocuk yapmaya cesaret edemediğini açıkladı. Çocuk yapmak yerine kedilerle avunmaya çalıştığını belirtti. 74 yaşındaki ünlü sanatçı Ajda Pekkan altı defa hamilelik yaşadığını ama hiç cesaret edemediğini açıkladı. Pekkan şu açıklamalarda bulundu: " Gösteriş içip para harcamam. Çantalarım çakmadır. Doğru dürüst tektaşım bile yoktur. Öyle şeylere para harcamam ben. En önemli olan, insanın kendisi. Benden önemli şey yok bu hayatta." açıklamalarında bulundu. 

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