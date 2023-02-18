Sime Grzan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sime Grzan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sime Grzan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sime Grzan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sime Grzan 6 Nisan 1994 tarihinde Zadar şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Šime Gržan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sime Grzan Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MSports PRO yapmaktadır. Sime Grzan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Osijek futbol takımında oynamaktadır. NK Osijek takımına 2 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Sime Grzan'nin NK Osijek ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Sime Grzan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sime Grzan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sime Grzan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sime Grzan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında NK Zadar

24 Ocak 2014 yılında NK Lokomotiva

5 Şubat 2016 yılında NK Istra

7 Şubat 2018 yılında Zrinjski Mostar

15 Şubat 2019 yılında GOSK Gabela

12 Temmuz 2019 yılında NK Istra

2 Temmuz 2021 yılında NK Osijek

25 Ocak 2022 yılında Zalaegerszeg

30 Haziran 2022 yılında NK Osijek

Sime Grzan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sime Grzan şuan NK Osijek takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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