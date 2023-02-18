Sime Puljic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sime Puljic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sime Puljic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sime Puljic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sime Puljic 6 Kasım 1996 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Šime Puljić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sime Puljic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sime Puljic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Solin futbol takımında oynamaktadır. NK Solin takımına 2 Ağu 2019 tarihinde katılmıştır. Sime Puljic'nin NK Solin ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sime Puljic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sime Puljic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sime Puljic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sime Puljic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2011 yılında HBDNK Mosor Jgd

1 Temmuz 2011 yılında HBDNK Mosor U17

1 Temmuz 2013 yılında HBDNK Mosor U19

14 Ağu 2015 yılında NK Omis

18 Ağu 2017 yılında Junak Sinj

2 Ağu 2019 yılında NK Solin

Sime Puljic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sime Puljic şuan NK Solin takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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