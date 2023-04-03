Simen Lillevik Kjellevold kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simen Lillevik Kjellevold Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simen Lillevik Kjellevold adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simen Lillevik Kjellevold Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simen Lillevik Kjellevold 7 Kasım 1994 tarihinde Innvik şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simen Lillevik Kjellevold Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HGH Management yapmaktadır. Simen Lillevik Kjellevold, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KR Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. KR Reykjavík takımına 2 Mart 2023 tarihinde katılmıştır. Simen Lillevik Kjellevold'nin KR Reykjavík ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Simen Lillevik Kjellevold Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Simen Lillevik Kjellevold isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Simen Lillevik Kjellevold Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simen Lillevik Kjellevold futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Mart 2016 yılında Förde

9 Temmuz 2016 yılında Stabæk Fotball

8 Mart 2017 yılında Kongsvinger

31 Aralık 2017 yılında Stabæk Fotball

7 Şubat 2020 yılında Strømmen IF

8 Ocak 2022 yılında Grorud IL

2 Mart 2023 yılında KR Reykjavík

Simen Lillevik Kjellevold Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simen Lillevik Kjellevold şuan KR Reykjavík takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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