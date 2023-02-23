Simeon Aleksandrov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simeon Aleksandrov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simeon Aleksandrov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simeon Aleksandrov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simeon Aleksandrov 24 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. 1,64 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Симеон Славейков Александров şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simeon Aleksandrov Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini A.V. yapmaktadır. Simeon Aleksandrov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Septemvri Sofia futbol takımında oynamaktadır. Septemvri Sofia takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Simeon Aleksandrov'nin Septemvri Sofia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Simeon Aleksandrov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Simeon Aleksandrov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Simeon Aleksandrov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simeon Aleksandrov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Eylül 2022 yılında CSKA-Sofia

4 Ocak 2023 yılında Septemvri Sofia

30 Haziran 2023 yılında CSKA-Sofia

Simeon Aleksandrov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simeon Aleksandrov şuan Septemvri Sofia takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Simeon Aleksandrov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bulgaristan U21 takımında 7 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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