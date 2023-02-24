Simeon Chatov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simeon Chatov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simeon Chatov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simeon Chatov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simeon Chatov 3 Ocak 2001 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Симеон Харалампиев Чатов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simeon Chatov Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Simeon Chatov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sportist Svoge futbol takımında oynamaktadır. Sportist Svoge takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Simeon Chatov'nin Sportist Svoge ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Simeon Chatov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Simeon Chatov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Simeon Chatov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simeon Chatov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Chavdar

1 Temmuz 2021 yılında Yantra

8 Ocak 2023 yılında Sportist Svoge

Simeon Chatov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simeon Chatov şuan Sportist Svoge takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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