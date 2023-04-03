Simeon Ciric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simeon Ciric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Simeon Ciric kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Simeon Ciric ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.