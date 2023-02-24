Simeon Dimitrov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simeon Dimitrov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simeon Dimitrov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simeon Dimitrov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simeon Dimitrov 24 Mart 2000 tarihinde Sapareva Banya şehrinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Симеон Емилов Димитров şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simeon Dimitrov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Simeon Dimitrov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Strumska Slava futbol takımında oynamaktadır. Strumska Slava takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Simeon Dimitrov'nin Strumska Slava ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Simeon Dimitrov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Simeon Dimitrov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Simeon Dimitrov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simeon Dimitrov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ocak 2023 yılında Strumska Slava

Simeon Dimitrov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simeon Dimitrov şuan Strumska Slava takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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