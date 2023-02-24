Simeon Enev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simeon Enev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simeon Enev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simeon Enev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simeon Enev 4 Haziran 2004 tarihinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Симеон Енчев Енев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simeon Enev Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Simeon Enev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dobrudzha Dobrich U19 futbol takımında oynamaktadır. Dobrudzha Dobrich U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Simeon Enev'nin Dobrudzha Dobrich U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Simeon Enev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Simeon Enev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Simeon Enev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simeon Enev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simeon Enev şuan Dobrudzha Dobrich U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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